"Їм загрожує переслідування". Байден помилував низку чиновників перед інавгурацією Трампа

Президент США Джо Байден за кілька годин до закінчення терміну його повноважень вирішив помилувати низку чиновників. На думку американського лідера, їм загрожує переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Байден помилував колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі, членів і співробітників комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року, а також співробітників поліції Капітолію США і столичного округу Колумбія, які давали свідчення перед цією комісією.

За даними NBC News, до комісії входили сенатор, колишні та нинішні члени Палати представників США.

У своїй заяві Байден зазначив, що деяким із тих, кого він попередньо помилував, "загрожує кримінальне переслідування" і що він "не може з чистою совістю нічого не робити"

"Ці державні службовці з честю і відзнакою служили нашій нації і не заслуговують на те, щоб стати об'єктами необґрунтованих і політично мотивованих переслідувань", - зазначив президент.

Також Байден розкритикував тих, хто "нападає і погрожує" членам комісії, яка розслідувала штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

"Замість того, щоб визнати відповідальність, ті, хто вчинив напад 6 січня, використовують будь-яку можливість, щоб підірвати та залякати тих, хто брав участь у роботі Спеціального комітету, у спробі переписати історію, стерти пляму 6 січня заради партійної вигоди та помститися, зокрема погрожуючи кримінальним переслідуванням", - додав він.

За словами Байдена, "необґрунтовані та політично вмотивовані розслідування руйнують життя, безпеку і фінансовий добробут людей та їхніх сімей".

Водночас президент уточнив, що помилування не повинно бути хибно витлумачено як визнання того, що ці люди вчинили правопорушення.