Трамп розглядає нову кандидатуру на посаду спецпредставника щодо миру в Україні, - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає як кандидата на посаду свого спецпредставника щодо миру в Україні генерала у відставці Кіта Келлога. Раніше він представив план припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляють джерела видання, Келлог - один із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника щодо миру в Україні.
Келлог - відставний генерал-лейтенант, він працював в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах голови апарату Ради національної безпеки та радника з національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.
Його план припинення війни, який він представив Трампу ще в липні, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.
План також пропонує заморозити лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях - ідея, яку обидві сторони відкинули.
Прессекретар перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася прокоментувати кандидатуру Келлога, наголосивши, що про всі призначення буде оголошено тоді, коли рішення буде ухвалено.
Нагадаємо, нещодавно видання Fox News повідомило, що Трамп може незабаром призначити спецпредставника щодо миру в Україні.
Пізніше стало відомо, що Трамп розглядає можливість призначення Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з російсько-української війни. Він є колишнім начальником розвідки республіканця.
Також ЗМІ повідомляли, що посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати уродженець Росії Борис Епштейн.
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