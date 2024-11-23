Reuters дізналося, кого Трамп може призначити спецпредставником з війни РФ проти України

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з російсько-української війни. Він є колишнім начальником розвідки республіканця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відомо, що Гренелл під час першого президентського терміну Трампа (2017-2021) був послом США у Німеччині та виконував обов'язки директора Національної розвідки.

Він зіграє ключову роль у зусиллях новообраного президента США щодо припинення війни, якщо його зрештою оберуть на посаду спецпосланця.

Джерела уточнили, що хоч нині немає спеціального посланця, який займається виключно врегулюванням російсько-української війни, проте Трамп розглядає можливість створення такої посади.

У той же час, Трамп може вирішити не створювати спеціального посланця з війни в Україні. Але якщо він це і зробить, він може вибрати когось іншого на цю роль. Причому немає жодних гарантій, що Гренелл погодиться.

Якщо Гренелл таки погодиться, деякі його позиції можуть змусити лідерів України задуматися. Так, під час круглого столу Bloomberg у липні він виступав за створення "автономних зон" як засобів урегулювання конфлікту. Він також припустив, що не підтримуватиме вступ України до НАТО у найближчому майбутньому, "і цю позицію він поділяє з багатьма союзниками Трампа".

Прихильники Гренелла зазначають, що має довгу дипломатичну кар'єру і глибокі пізнання в європейських справах. Крім роботи послом у Німеччині, Гренелл також був спеціальним посланцем президента на мирних переговорах у Сербії та Косово.

Reuters додало, що Гренелл, який напередодні виборів 5 листопада агітував за Трампа, був одним із головних претендентів на посаду держсекретаря. У результаті його кандидатуру було запропоновано сенатору-республіканцю Марко Рубіо, що здивувало та засмутило деяких близьких союзників Гренелла.