Трамп рассматривает новую кандидатуру на должность спецпредставителя по миру в Украине, - Reuters

Как сообщают источники издания, Келлог - один из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по миру в Украине.

Келлог - отставной генерал-лейтенант, он работал в администрации Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021 годы) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Его план прекращения войны, который он представил Трампу еще в июле, предусматривает, что Украина получит больше американского оружия только если согласится на мирные переговоры с Россией. США также предупредят РФ, что если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева.

План также предлагает заморозить линии соприкосновения на их предыдущих позициях - идея, которую обе стороны отклонили.

Пресс-секретарь переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась прокомментировать кандидатуру Келлога, подчеркнув, что обо всех назначениях будет объявлено тогда, когда решение будет принято.