Трамп рассматривает новую кандидатуру на должность спецпредставителя по миру в Украине, - Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает как кандидата на должность своего спецпредставителя по миру в Украине генерала в отставке Кита Келлога. Ранее он представил план прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщают источники издания, Келлог - один из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по миру в Украине.
Келлог - отставной генерал-лейтенант, он работал в администрации Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021 годы) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.
Его план прекращения войны, который он представил Трампу еще в июле, предусматривает, что Украина получит больше американского оружия только если согласится на мирные переговоры с Россией. США также предупредят РФ, что если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева.
План также предлагает заморозить линии соприкосновения на их предыдущих позициях - идея, которую обе стороны отклонили.
Пресс-секретарь переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась прокомментировать кандидатуру Келлога, подчеркнув, что обо всех назначениях будет объявлено тогда, когда решение будет принято.
Напомним, недавно издание Fox News сообщило, что Трамп может вскоре назначить спецпредставителя по миру в Украине.
Также СМИ сообщали, что должность спецпосланника по миру в Украине в команде Трампа хочет получить уроженец России Борис Эпштейн.
Позже стало известно, что Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по российско-украинской войне. Он является бывшим начальником разведки республиканца.
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