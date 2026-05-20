Трамп рассматривает несколько вариантов военных действий против Ирана, - Axios

Президент США Дональд Трамп провел совещание с топ-чиновниками, где рассматривал возможные варианты военных действий против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

На встрече собрался весь силовой блок американской администрации:

вице-президент Джей Ди Вэнс;

госсекретарь Марко Рубио;

посланник Белого дома Стив Уиткофф;

министр обороны Пит Хэгсет;

председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

В центре обсуждения - дальнейшие действия в отношении Ирана, ход переговоров и конкретные военные планы возможных ударов.

Планы Трампа по Ирану

Совещание состоялось через несколько часов после того, как Трамп сообщил о приостановлении атак, которые планировались на вторник.

Американские чиновники говорят: решение ударить Трамп не принимал даже до объявления паузы. Частично он остановился из-за опасений лидеров стран Персидского залива - они не хотят иранской мести по своим нефтяным объектам и трубопроводам.

Лидеры региона лично просили Трампа дать переговорам еще один шанс.

Дедлайн - несколько дней

Трамп не скрывает, что терпение на исходе. Он установил крайний срок для дипломатического прорыва.

"Два-три дня, возможно, пятница или суббота, начало следующей недели", - сказал он.

При этом источник, близкий к Трампу, сообщил: нескольким "ястребам" по Ирану, которые общались с президентом после его заявления в понедельник, сложилось впечатление, что "он настроен сокрушить им головы, чтобы заставить их сдвинуться с места в переговорах".

Неопределенность внутри администрации

Среди чиновников нет единства. Многие были удивлены понедельничным заявлением Трампа и признают, что не понимают, к чему он ведет. Часть из них допускает: если переговоры снова зайдут в тупик, он может в очередной раз отложить решение.

Трамп уверяет, что идут "серьезные переговоры". Однако один из высокопоставленных чиновников сообщил Axios: последнее иранское встречное предложение не дало никакого ощутимого прогресса. Посредники тем временем пытаются убедить иранскую сторону занять более гибкую позицию относительно американских требований по ядерному вопросу.