Трамп рассматривает несколько вариантов военных действий против Ирана, - Axios
Президент США Дональд Трамп провел совещание с топ-чиновниками, где рассматривал возможные варианты военных действий против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
На встрече собрался весь силовой блок американской администрации:
- вице-президент Джей Ди Вэнс;
- госсекретарь Марко Рубио;
- посланник Белого дома Стив Уиткофф;
- министр обороны Пит Хэгсет;
- председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
В центре обсуждения - дальнейшие действия в отношении Ирана, ход переговоров и конкретные военные планы возможных ударов.
Планы Трампа по Ирану
Совещание состоялось через несколько часов после того, как Трамп сообщил о приостановлении атак, которые планировались на вторник.
Американские чиновники говорят: решение ударить Трамп не принимал даже до объявления паузы. Частично он остановился из-за опасений лидеров стран Персидского залива - они не хотят иранской мести по своим нефтяным объектам и трубопроводам.
Лидеры региона лично просили Трампа дать переговорам еще один шанс.
Дедлайн - несколько дней
Трамп не скрывает, что терпение на исходе. Он установил крайний срок для дипломатического прорыва.
"Два-три дня, возможно, пятница или суббота, начало следующей недели", - сказал он.
При этом источник, близкий к Трампу, сообщил: нескольким "ястребам" по Ирану, которые общались с президентом после его заявления в понедельник, сложилось впечатление, что "он настроен сокрушить им головы, чтобы заставить их сдвинуться с места в переговорах".
Неопределенность внутри администрации
Среди чиновников нет единства. Многие были удивлены понедельничным заявлением Трампа и признают, что не понимают, к чему он ведет. Часть из них допускает: если переговоры снова зайдут в тупик, он может в очередной раз отложить решение.
Трамп уверяет, что идут "серьезные переговоры". Однако один из высокопоставленных чиновников сообщил Axios: последнее иранское встречное предложение не дало никакого ощутимого прогресса. Посредники тем временем пытаются убедить иранскую сторону занять более гибкую позицию относительно американских требований по ядерному вопросу.
Напомним, Трамп готовился к удару по Ирану еще накануне, однако изменил планы после просьб арабских союзников. Лидеры Персидского залива опасались, что иранский ответ уничтожит их нефтяную инфраструктуру и перекроет ключевые судоходные маршруты.
Между тем на фоне переговорных сигналов через Ормузский пролив впервые за долгое время прошли два китайских супертанкера с 4 миллионами баррелей иракской нефти.