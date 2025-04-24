Трамп: Росія запропонувала "досить велику" поступку у війні з Україною

Також зауважимо, що сьогодні Трамп також заявив, що має власний дедлайн у питанні щодо мирних перемовин Росії та України.

Ба більше, він наголосив, що після цього часу, ставлення буде іншим.

Трамп закликав "Владіміра" зупинитись

Нагадаємо, сьогодні Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву. Американський лідер заявив, що розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по столиці України, і вимагає припинити війну.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - наголосив Трамп.

Пізніше президент США висловив невдоволення російськими атаками на Україну в ніч на 24 квітня, оскільки йдуть мирні переговори.

Детальніше про масовану атаку російських окупантів на Україну, яка відбулась в ніч на 24 квітня, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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