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Трамп: Россия предложила "достаточно большую" уступку в войне с Украиной

США, Четверг 24 апреля 2025 21:56
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Трамп: Россия предложила "достаточно большую" уступку в войне с Украиной Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация предложила не захватывать всю территорию Украины, как уступку для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

На вопрос журналиста о том, какие уступки уже сделала Россия для достижения мира, Дональд Трамп заявил, что прекращение войны и отказ от захвата всех территорий Украины является, по его мнению, "достаточно большой уступкой".

"Уступка России - это прекращение войны и отказ от захвата всей Украины", - сказал президент США.

Заметим также, что сегодня Трамп также заявил, что имеет собственный дедлайн в вопросе о мирных переговоров России и Украины.

Более того, он отметил, что после этого времени, отношение будет другим.

Трамп призвал "Владимира" остановиться

Напомним, сегодня Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву. Американский лидер заявил, что разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по столице Украины, и требует прекратить войну.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю погибает. Давайте заключим мирный договор!" - подчеркнул Трамп.

Позже президент США выразил недовольство российскими атаками на Украину в ночь на 24 апреля, поскольку идут мирные переговоры.

Подробнее о массированной атаке российских оккупантов на Украину, которая состоялась в ночь на 24 апреля, можно узнать в материале РБК-Украина.

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