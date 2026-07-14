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Трамп різко змінив позицію щодо Ормузької протоки

19:33 14.07.2026 Вт
2 хв
Замість плати за прохід суден США зробили ставку на значно вигідніші домовленості
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Після переговорів із країнами Близького Сходу США переглянули свої плани щодо Ормузької протоки, відмовившись від однієї з найгучніших ініціатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, після "надзвичайно плідних переговорів" із лідерами країн Близького Сходу він вирішив відмовитися від ідеї запровадити 20-відсоткову плату за прохід суден через Ормузьку протоку.

Натомість США розраховують на укладення нових торговельних та інвестиційних угод із державами Перської затоки.

"Я вирішив замінити 20-відсоткову комісію США за відшкодування витрат на торговельні та інвестиційні угоди, які різні держави Перської затоки укладатимуть зі Сполученими Штатами", - написав Трамп.

Президент США заявив, що такі домовленості мають забезпечити масштабний приплив інвестицій до американської економіки, сприяти будівництву нових підприємств і створенню мільйонів високооплачуваних робочих місць.

Окремо Трамп наголосив, що Ормузька протока, за його словами, залишається відкритою для міжнародного судноплавства, за винятком суден, пов'язаних з Іраном.

Водночас він повідомив про намір запровадити повну блокаду суден, які прямують до іранських портів, виходять із них або перевозять будь-які вантажі, пов'язані з Іраном.

Також американський лідер знову заявив, що Іран "ніколи не матиме ядерної зброї".

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки після того, як, за твердженням Тегерана, кілька суден спробували пройти несанкціонованим маршрутом.

Під час цього інциденту іранські сили атакували контейнеровоз і змусили його зупинитися. У відповідь США завдали ударів по іранських цілях.

Водночас у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) заявили, що Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має отримувати компенсацію за забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

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