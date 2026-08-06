Трамп резко отреагировал на слухи о конфликте с Гегсетом

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о конфликте с главой Пентагона Питом Гегсетом и заявил, что доволен его работой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил американский лидер в своем сообщении в Truth Social .

Поддержка Гегсета и критические заявления Трампа

Президент США публично поддержал Пита Хегсета, заверив, что тот пользуется большим уважением среди военных и добился значительных результатов в должности.

Среди успехов главы Пентагона Трамп назвал избавление от программ DEI и рост набора в армию до исторических показателей.

Распространенные в СМИ детали Трамп назвал выдумкой и обвинил журналистов в ангажированности.

"Фейковые новости, как всегда, распространяют неправдивые и абсолютно необоснованные слухи. Этот слух был распущен The Washington Post - одним из худших СМИ, несмотря на то, что мы сказали им, что их история - это ложь", - заявил он.

Он также добавил, что считает подобные публикации прессы госизменой.

Контекст действий США

Комментируя всеобщую деятельность своей администрации в военной сфере и безопасности, Трамп упомянул о проведении успешных операций на международной арене.

"Все было чрезвычайно, включая нашу атаку на Венесуэлу, результат которой был достигнут менее чем за один день, что позволило привлечь к ответственности Николаса Мадуро! Так же, Иран, где страна была уничтожена с целью не позволить ей никогда иметь ядерное оружие, идет очень хорошо!", - подчеркнул Трамп.