Трамп не ризикуватиме ескалацією у Венесуелі через можливий сплеск міграції, - експерт

Будь-які радикальні дії США щодо Венесуели наразі малоймовірні через стабільну підтримку, яку Ніколас Мадуро має серед військових, а також через ризик нової масової міграції.
Про це заявив бразильськии політичний оглядач Урія Фанчеллі в інтерв'ю РБК-Україна.
"Доки Мадуро має підтримку військових, ми не можемо нічого розглядати. Ніякої зміни уряду, нічого", - наголосив Фанчеллі.
За його словами, створення нової хвилі біженців є небажаним сценарієм для адміністрації президента США Дональда Трампа. Він нагадав, що Бразилія прийняла понад 600 тисяч мігрантів з Венесуели, Колумбія - понад 3 мільйони, а США - близько мільйона.
"Створення нової діаспори також не в інтересах Трампа", - додав він.
Оглядач також зазначив, що обмежена присутність американських військ у регіоні свідчить про небажання Вашингтона втягуватися у масштабну операцію.
"Поки що, якщо подивитися на військову техніку, присутню в регіоні, все вказує на те, що він, можливо, якщо вирішить здійснити якийсь напад, то це буде чимось подібним до атаки на Іран. Щось швидке, щось спрямоване на військові цілі", - пояснив Фанчеллі.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп дав команду на запуск операції "Південний спис" у західній півкулі, поблизу Венесуели. За словами очільника Пентагону Піта Хегсета, її мета – протидія наркотерористичним угрупованням.
"Операція покликана захистити нашу країну, ліквідувати наркотерористів у регіоні та зупинити потік наркотиків, які забирають життя американців", – заявив міністр війни США.
Крім того, у неділю ЗМІ повідомили, що на тлі загострення ситуації з Венесуелою ВМС США ввели до Карибського моря ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford.
Додамо, що за даними CBS News, Пентагон уже надав Трампу плани військових операцій проти Венесуели. Як вказувалося - усі варіанти "придатні до реалізації найближчими днями".
