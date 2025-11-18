RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп не будет рисковать эскалацией в Венесуэле из-за возможного всплеска миграции, - эксперт

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Роман Кот

Любые радикальные действия США в отношении Венесуэлы пока маловероятны из-за стабильной поддержки, которую Николас Мадуро имеет среди военных, а также из-за риска новой массовой миграции.

Об этом заявил бразильськии политический обозреватель Урия Фанчелли в интервью РБК-Украина.

"Пока Мадуро имеет поддержку военных, мы не можем ничего рассматривать. Никакой смены правительства, ничего", - подчеркнул Фанчелли.

По его словам, создание новой волны беженцев является нежелательным сценарием для администрации президента США Дональда Трампа. Он напомнил, что Бразилия приняла более 600 тысяч мигрантов из Венесуэлы, Колумбия - более 3 миллионов, а США - около миллиона.

"Создание новой диаспоры также не в интересах Трампа", - добавил он.

Обозреватель также отметил, что ограниченное присутствие американских войск в регионе свидетельствует о нежелании Вашингтона втягиваться в масштабную операцию.

"Пока что, если посмотреть на военную технику, присутствующую в регионе, все указывает на то, что он, возможно, если решит осуществить какое-то нападение, то это будет чем-то подобным атаке на Иран. Что-то быстрое, что-то направленное на военные цели", - пояснил Фанчелли.

 

Напряженность между США и Венесуэлой

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп дал команду на запуск операции "Южное копье" в западном полушарии, вблизи Венесуэлы. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, ее цель - противодействие наркотеррористическим группировкам.

"Операция призвана защитить нашу страну, ликвидировать наркотеррористов в регионе и остановить поток наркотиков, которые уносят жизни американцев", - заявил министр войны США.

Кроме того, в воскресенье СМИ сообщили, что на фоне обострения ситуации с Венесуэлой ВМС США ввели в Карибское море ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.

Добавим, что по данным CBS News, Пентагон уже предоставил Трампу планы военных операций против Венесуэлы. Как указывалось - все варианты "пригодны к реализации в ближайшие дни".

Подробно о том, вторгнется ли Трамп в Венесуэлу и что пугает Латинскую Америку - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенесуэлаДональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиНиколас Мадуро