Трамп не будет рисковать эскалацией в Венесуэле из-за возможного всплеска миграции, - эксперт

"Пока Мадуро имеет поддержку военных, мы не можем ничего рассматривать. Никакой смены правительства, ничего", - подчеркнул Фанчелли.

По его словам, создание новой волны беженцев является нежелательным сценарием для администрации президента США Дональда Трампа. Он напомнил, что Бразилия приняла более 600 тысяч мигрантов из Венесуэлы, Колумбия - более 3 миллионов, а США - около миллиона.

"Создание новой диаспоры также не в интересах Трампа", - добавил он.

Обозреватель также отметил, что ограниченное присутствие американских войск в регионе свидетельствует о нежелании Вашингтона втягиваться в масштабную операцию.

"Пока что, если посмотреть на военную технику, присутствующую в регионе, все указывает на то, что он, возможно, если решит осуществить какое-то нападение, то это будет чем-то подобным атаке на Иран. Что-то быстрое, что-то направленное на военные цели", - пояснил Фанчелли.