Трамп не ризикуватиме ескалацією у Венесуелі через можливий сплеск міграції, - експерт

Будь-які радикальні дії США щодо Венесуели наразі малоймовірні через стабільну підтримку, яку Ніколас Мадуро має серед військових, а також через ризик нової масової міграції.

Про це заявив бразильськии політичний оглядач Урія Фанчеллі в інтерв'ю РБК-Україна.

"Доки Мадуро має підтримку військових, ми не можемо нічого розглядати. Ніякої зміни уряду, нічого", - наголосив Фанчеллі.

За його словами, створення нової хвилі біженців є небажаним сценарієм для адміністрації президента США Дональда Трампа. Він нагадав, що Бразилія прийняла понад 600 тисяч мігрантів з Венесуели, Колумбія - понад 3 мільйони, а США - близько мільйона.

"Створення нової діаспори також не в інтересах Трампа", - додав він.

Оглядач також зазначив, що обмежена присутність американських військ у регіоні свідчить про небажання Вашингтона втягуватися у масштабну операцію.

"Поки що, якщо подивитися на військову техніку, присутню в регіоні, все вказує на те, що він, можливо, якщо вирішить здійснити якийсь напад, то це буде чимось подібним до атаки на Іран. Щось швидке, щось спрямоване на військові цілі", - пояснив Фанчеллі.