ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп не ризикуватиме ескалацією у Венесуелі через можливий сплеск міграції, - експерт

США, Вівторок 18 листопада 2025 13:51
UA EN RU
Трамп не ризикуватиме ескалацією у Венесуелі через можливий сплеск міграції, - експерт Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Роман Кот

Будь-які радикальні дії США щодо Венесуели наразі малоймовірні через стабільну підтримку, яку Ніколас Мадуро має серед військових, а також через ризик нової масової міграції.

Про це заявив бразильськии політичний оглядач Урія Фанчеллі в інтерв'ю РБК-Україна.

"Доки Мадуро має підтримку військових, ми не можемо нічого розглядати. Ніякої зміни уряду, нічого", - наголосив Фанчеллі.

За його словами, створення нової хвилі біженців є небажаним сценарієм для адміністрації президента США Дональда Трампа. Він нагадав, що Бразилія прийняла понад 600 тисяч мігрантів з Венесуели, Колумбія - понад 3 мільйони, а США - близько мільйона.

"Створення нової діаспори також не в інтересах Трампа", - додав він.

Оглядач також зазначив, що обмежена присутність американських військ у регіоні свідчить про небажання Вашингтона втягуватися у масштабну операцію.

"Поки що, якщо подивитися на військову техніку, присутню в регіоні, все вказує на те, що він, можливо, якщо вирішить здійснити якийсь напад, то це буде чимось подібним до атаки на Іран. Щось швидке, щось спрямоване на військові цілі", - пояснив Фанчеллі.

Напруженість між США та Венесуелою

Минулого тижня президент США Дональд Трамп дав команду на запуск операції "Південний спис" у західній півкулі, поблизу Венесуели. За словами очільника Пентагону Піта Хегсета, її мета – протидія наркотерористичним угрупованням.

"Операція покликана захистити нашу країну, ліквідувати наркотерористів у регіоні та зупинити потік наркотиків, які забирають життя американців", – заявив міністр війни США.

Крім того, у неділю ЗМІ повідомили, що на тлі загострення ситуації з Венесуелою ВМС США ввели до Карибського моря ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford.

Додамо, що за даними CBS News, Пентагон уже надав Трампу плани військових операцій проти Венесуели. Як вказувалося - усі варіанти "придатні до реалізації найближчими днями".

Детально про те, чи вторгнеться Трамп у Венесуелу і що лякає Латинську Америку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венесуела Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Николас Мадуро
Новини
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського