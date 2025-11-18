ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп не будет рисковать эскалацией в Венесуэле из-за возможного всплеска миграции, - эксперт

США, Вторник 18 ноября 2025 13:51
UA EN RU
Трамп не будет рисковать эскалацией в Венесуэле из-за возможного всплеска миграции, - эксперт Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Роман Кот

Любые радикальные действия США в отношении Венесуэлы пока маловероятны из-за стабильной поддержки, которую Николас Мадуро имеет среди военных, а также из-за риска новой массовой миграции.

Об этом заявил бразильськии политический обозреватель Урия Фанчелли в интервью РБК-Украина.

"Пока Мадуро имеет поддержку военных, мы не можем ничего рассматривать. Никакой смены правительства, ничего", - подчеркнул Фанчелли.

По его словам, создание новой волны беженцев является нежелательным сценарием для администрации президента США Дональда Трампа. Он напомнил, что Бразилия приняла более 600 тысяч мигрантов из Венесуэлы, Колумбия - более 3 миллионов, а США - около миллиона.

"Создание новой диаспоры также не в интересах Трампа", - добавил он.

Обозреватель также отметил, что ограниченное присутствие американских войск в регионе свидетельствует о нежелании Вашингтона втягиваться в масштабную операцию.

"Пока что, если посмотреть на военную технику, присутствующую в регионе, все указывает на то, что он, возможно, если решит осуществить какое-то нападение, то это будет чем-то подобным атаке на Иран. Что-то быстрое, что-то направленное на военные цели", - пояснил Фанчелли.

Напряженность между США и Венесуэлой

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп дал команду на запуск операции "Южное копье" в западном полушарии, вблизи Венесуэлы. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, ее цель - противодействие наркотеррористическим группировкам.

"Операция призвана защитить нашу страну, ликвидировать наркотеррористов в регионе и остановить поток наркотиков, которые уносят жизни американцев", - заявил министр войны США.

Кроме того, в воскресенье СМИ сообщили, что на фоне обострения ситуации с Венесуэлой ВМС США ввели в Карибское море ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.

Добавим, что по данным CBS News, Пентагон уже предоставил Трампу планы военных операций против Венесуэлы. Как указывалось - все варианты "пригодны к реализации в ближайшие дни".

Подробно о том, вторгнется ли Трамп в Венесуэлу и что пугает Латинскую Америку - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венесуэла Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Николас Мадуро
Новости
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского