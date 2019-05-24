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Трамп рассекретил деятельность спецслужб в "российском деле"

Новости » Политика    24.05.2019 - 09:41
Трамп рассекретил деятельность спецслужб в "российском деле"
Фото: Дональд Трамп (president_pl)

Такое решение "поможет обеспечить условия, при которых все американцы смогут узнать правду"

Президент США Дональд Трамп разрешил генеральному прокурору Уильяму Барру рассекретить информацию, которую он сочтет целесообразным, когда будет проводить обзор событий, которые побудили ФБР начать расследование связей предвыборной кампании Трампа 2016 года с Россией. Об этом Трамп написал в Twitter.

Такое решение "поможет обеспечить условия, при которых все американцы смогут узнать правду о событиях, что происходили, и действия, которые были сделаны во время последних президентских выборов, восстановят доверие в наших государственных учреждениях".

"Сегодня на просьбы и рекомендации генерального прокурора президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с расследованием деятельности по надзору в ходе президентских выборов 2016 года. Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, что касается этого расследования, согласно установленных стандартов обработки секретной информации", - говорится в заявлении.

Напомним, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявлял, что Россия является значительной угрозой для контрразведки Соединенных Штатов Америки. Директор ФБР напомнил, что во время выборов президента США в 2016 году Россия использовала "социальные сети, фейковые новости, пропаганду" с целью разделить американское общество и подорвать веру американцев в демократию.

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