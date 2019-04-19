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Действия России не повлияли на выборы в США, - Трамп

Новости » Политика    19.04.2019 - 03:57
Действия России не повлияли на выборы в США, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (president_pl)

Трамп заявил, что действия России начались при президентстве Барака Обамы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал влияние России на выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

В частности, после опубликования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство РФ в выборы, Трамп заявил, что повлиять на результат голосования все же не удалось.

"Все, что делали русские в связи с выборами 2016 года, было сделано, когда Барак Обама был президентом. Ему говорили об этом, и он ничего не сделал! Самое главное, что это не повлияло на голосование", - написал Трамп.

Действия России не повлияли на выборы в США, - Трамп

 

Напомним, Министерство юстиции США 18 апреля опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. В документе говорится, что правительство Российской Федерации начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу после победы Дональда Трампа на выборах.

В отчете есть пункт об Украине. Так, стало известно, что руководителю кампании Трампа Полу Манафорту российский разведчик Константин Килимник предлагал создание на Востоке Украины "автономной республики" во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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