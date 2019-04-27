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Россия представляет серьезную угрозу для США, - директор ФБР

Новости » Политика    27.04.2019 - 01:53
Россия представляет серьезную угрозу для США, - директор ФБР
Фото: Кристофер Рэй (FBI)

РФ вывела на новый уровень использование соцсетей для распространения пропаганды

Россия представляет собой существенную угрозу для контрразведки Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй в Совете по международным отношениям, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Рэй уточнил, что имеет в виду, в частности, "злонамеренное иностранное влияние" и угрозу в сфере киберпространства.

Директор ФБР напомнил, что в ходе выборов президента США в 2016 году Россия использовала "социальные сети, фейковые новости, пропаганду" с целью разделить американское общество и подорвать веру американцев в демократию.

Он подчеркнул, что упомянутая деятельность со стороны РФ продолжается до сих пор.

Рэй отметил, что в 2016 году Россия вывела на новый уровень использование соцсетей в качестве рупора для распространения пропаганды.

"Другие страны - в частности Иран, Китай и КНДР - берут на заметку то, что попыталась сделать Россия", - считает глава ФБР.

По его словам, ФБР рассматривает промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году в качестве "генеральной репетиции" президентских выборов 2020 года.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал влияние России на выборы американского президента в 2016 году, заявив, что повлиять на результат голосования все же не удалось.

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