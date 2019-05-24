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Трамп розсекретив діяльність спецслужб у "російській справі"

Новини » Політика    24.05.2019 - 09:41
Трамп розсекретив діяльність спецслужб у "російській справі"
Фото: Дональд Трамп (president_pl)

Таке рішення "допоможе забезпечити умови, за яких всі американці зможуть дізнатися правду"

Президент США Дональд Трамп дозволив генеральному прокурору Вільяму Барру розсекретити інформацію, яку він визнає доцільною, коли буде проводити огляд подій, що спонукали ФБР почати розслідування зв'язків передвиборчої кампанії Трампа 2016 року з Росією. Про це Трамп написав у Twitter.

Таке рішення "допоможе забезпечити умови, за яких всі американці зможуть дізнатися правду про події, що відбувалися, і дії, які були зроблені під час останніх президентських виборів, відновлять довіру до наших державних установ".

"Сьогодні на прохання і рекомендації Генерального прокурора президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив розвідувальному співтовариству швидко і у повній мірі співпрацювати з розслідуванням діяльності з нагляду у ході президентських виборів 2016 року. Генеральному прокурору також були передані всі повноваження з розсекречення інформації, що стосується цього розслідування, відповідно до встановлених стандартів обробки секретної інформації", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявляв, що Росія є значною загрозою для контррозвідки Сполучених Штатів Америки. Директор ФБР нагадав, що під час виборів президента США в 2016 році Росія використовувала "соціальні мережі, фейкові новини, пропаганду" з метою розділити американське суспільство і підірвати віру американців в демократію.

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