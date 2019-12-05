Трамп о разговоре с Зеленским: я просил об услуге для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским просил об услуге для США, а не для себя. Об этом он написал в Twitter.

Трамп сказал, что слово "мы" он использовал как всю страну.

Трамп пишет, что после этого сказал, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.

"Демократы должны извиниться перед американцами!" - заявил он.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.