Трамп про розмову із Зеленським: я просив про послугу для США

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським просив про послугу для США, а не для себе. Про це він написав у Twitter.

Трамп сказав, що слово "ми" він використовував як всю країну.

Трамп пише, що після цього сказав, щоб генеральний прокурор США подзвонив Зеленському або його людям.

"Демократи повинні вибачитися перед американцями!" - заявив він.

Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу, а також заявив про м'які позиції Європи з посилення тиску на РФ. Американський лідер заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Євросоюз.