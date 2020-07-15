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Трамп рассчитывает на саммит в КНДР при условии прогресса в переговорах, - Помпео

Автор: Максим Зайченко

При этом, по его словам, Северная Корея отказывается идти к "потенциальному решению"

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Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи заявила, что Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Пхеньян считает, что США расценивают диалог как инструмент для преодоления внутреннего кризиса.

Отметим, в начале 2020 года США расширили санкции, введенные против КНДР.

После этого Северная Корея заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

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