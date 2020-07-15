Трамп розраховує на саміт у КНДР за умови прогресу в переговорах, - Помпео

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ КНДР Чве Сон Хі заявила, що Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Пхеньян вважає, що США розцінюють діалог як інструмент для подолання внутрішньої кризи.

Зазначимо, на початку 2020 року США розширили санкції, введені проти КНДР.

Після цього Північна Корея заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.