Трамп рассчитывает на саммит в КНДР при условии прогресса в переговорах, - Помпео

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

При этом, по его словам, Северная Корея отказывается идти к "потенциальному решению"

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп не против еще одного саммита в КНДР. По его словам, это возможно в случае прогресса в переговорах.

Об этом Помпео сказал на брифинге в среду, передает агентство Reuters.

Он сказал, что приближаются выборы в США, и Трамп хочет участвовать в переговорном процессе только в том случае, если существует вероятность реального прогресса.

Помпео также заявил, что северокорейцы "решили на данный момент не участвовать в пути, который может привести к потенциальному решению".

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи заявила, что Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Пхеньян считает, что США расценивают диалог как инструмент для преодоления внутреннего кризиса.

Отметим, в начале 2020 года США расширили санкции, введенные против КНДР.

После этого Северная Корея заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.