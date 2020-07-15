Трамп розраховує на саміт у КНДР за умови прогресу в переговорах, - Помпео

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

При цьому, за його словами, Північна Корея відмовляється йти до "потенційного вирішення"

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп не проти ще одного саміту в КНДР. За його словами, це можливо у разі прогресу в переговорах.

Про це Помпео сказав на брифінгу в середу, передає агентство Reuters.

Він сказав, що наближаються вибори в США, і Трамп хоче брати участь у переговорному процесі тільки в тому випадку, якщо існує ймовірність реального прогресу.

Помпео також заявив, що північнокорейці "вирішили на цей момент не брати участь в шляху, який може привести до потенційного рішення".

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ КНДР Чве Сон Хі заявила, що Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Пхеньян вважає, що США розцінюють діалог як інструмент для подолання внутрішньої кризи.

Зазначимо, на початку 2020 року США розширили санкції, введені проти КНДР.

Після цього Північна Корея заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.