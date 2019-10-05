Трамп распорядился уволить часть сотрудников Совета нацбезопасности, - Bloomberg

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп дал конфиденциальное распоряжение существенно сократить количество сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), который действует при Белом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщают источники агентства, на этой неделе исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни и новый советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Браен объявили данное распоряжение президента США сотрудникам СНБ.

Отмечается, что в мнениях относительно причины такого решения Трампа источники агентства расходятся. Одни утверждают, что сокращение штата СНБ связано с приходом О'Браена на должность Джона Болтона, другие связывают со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил создать собственную информационную сеть, которая действовала бы при Белом доме. Трамп раскритиковал новостной сайт CNN и заявил, что информационная сеть Белого дома будет публиковать только правдивые новости.

Добавим, что демократы в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на Зеленского для расследования в отношении бывшего вице-президента США Байдена и его семьи.