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Трамп планирует создать новостную сеть Белого дома

Новости » Политика    04.10.2019 - 20:31
Трамп планирует создать новостную сеть Белого дома
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

По словам Трампа, необходимо запустить "собственную новостную сеть и размещать настоящие новости"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ и предложил создать собственную новостную сеть Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, необходимо запустить "свою собственную новостную сеть и размещать там настоящие новости".

При этом Трамп расскритиковал американский новостной сайт и назвал его "ужасной вещью" США.

"CNN - это голос, который действительно кажется слышным за границами (США - ред.), и это ужасная вещь для нашей страны", - заявил он.

По словам Трампа, он думает над тем, чтобы создать новостное издание.

"Мы должны сделать с этим что-то. Нанять действительно талантливых людей и подать наружу настоящий голос, а не несущий ложь", - добавил президент США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что демократы в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. В обмен на расследование американский президент собирался не препятствовать предоставлению Украине военной помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

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