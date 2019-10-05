Трамп розпорядився звільнити частину співробітників Ради нацбезпеки, - Bloomberg

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дав конфіденційне розпорядження суттєво скоротити кількість співробітників Ради національної безпеки (РНБ), яка діє при Білому домі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляють джерела агентства, цього тижня виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені та новий радник Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн оголосили про дане розпорядження президента США співробітникам РНБ.

Зазначається, що в думках щодо причини такого рішення Трампа джерела агентства розходяться. Одні стверджують, що скорочення штату РНБ пов'язане з приходом О'Браєна на посаду Джона Болтона, інші пов'язують зі скандалом довкола телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував створити власну інформаційну мережу, яка діяла б при Білому домі. Трамп розкритикував новинний сайт CNN та заявив, що інформаційна мережа Білого дому слише правдиві новини.

Додамо, що демократи в Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампа звинувачують в тиску на Зеленського для розслідування відносно колишнього віце-президента США Байдена та його родини.