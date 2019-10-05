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Трамп распорядился уволить часть сотрудников Совета нацбезопасности, - Bloomberg

Новости » Политика    05.10.2019 - 08:54
Трамп распорядился уволить часть сотрудников Совета нацбезопасности, - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Существует несколько возможных причин такого решения Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп дал конфиденциальное распоряжение существенно сократить количество сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), который действует при Белом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщают источники агентства, на этой неделе исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни и новый советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Браен объявили данное распоряжение президента США сотрудникам СНБ.

Отмечается, что в мнениях относительно причины такого решения Трампа источники агентства расходятся. Одни утверждают, что сокращение штата СНБ связано с приходом О'Браена на должность Джона Болтона, другие связывают со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил создать собственную информационную сеть, которая действовала бы при Белом доме. Трамп раскритиковал новостной сайт CNN и заявил, что информационная сеть Белого дома будет публиковать только правдивые новости.

Добавим, что демократы в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на Зеленского для расследования в отношении бывшего вице-президента США Байдена и его семьи.

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Новости Украины СНБОСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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