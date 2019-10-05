Трамп розпорядився звільнити частину співробітників Ради нацбезпеки, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Існує декілька можливих причин такого рішення Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дав конфіденційне розпорядження суттєво скоротити кількість співробітників Ради національної безпеки (РНБ), яка діє при Білому домі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляють джерела агентства, цього тижня виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені та новий радник Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн оголосили про дане розпорядження президента США співробітникам РНБ.

Зазначається, що в думках щодо причини такого рішення Трампа джерела агентства розходяться. Одні стверджують, що скорочення штату РНБ пов'язане з приходом О'Браєна на посаду Джона Болтона, інші пов'язують зі скандалом довкола телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував створити власну інформаційну мережу, яка діяла б при Білому домі. Трамп розкритикував новинний сайт CNN та заявив, що інформаційна мережа Білого дому слише правдиві новини.

Додамо, що демократи в Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампа звинувачують в тиску на Зеленського для розслідування відносно колишнього віце-президента США Байдена та його родини.