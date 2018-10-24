ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Трамп раскритиковал попытку Эр-Рияда "замести следы" убийства Хашкаджи

Новости » Политика    24.10.2018 - 14:42
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США назвал действия Саудовской Аравии после убийства Хашкаджи плохой попыткой замести следы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал попытку Саудовской Аравии скрыть убийство известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP.

Трамп назвал это плохой попыткой замести следы.

"У них была очень плохая начальная концепция... Ее плохо реализовали", - подчеркнул президент США и добавил, что события после смерти журналиста являются "худшим сокрытием следов".

Трамп также заявил, что ожидает полный отчет об убийстве журналиста в ближайшее время.

Напомним, директор ЦРУ Джина Хаспел требует у властей Турции аудиозаписи пыток и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства Хашкаджи. Отмечалось, что для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

Впоследствии стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Еще позже появилась информация, что тело было расчленено, а лицо журналиста изуродовано.

Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Директор ЦРУ требует у Турции записи по делу журналиста Хашкаджи США отзывают визы чиновников, которые причастны к смерти Хашкаджи
Новости Украины Саудовская АравияжурналистыДональд ТрампУбийство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь