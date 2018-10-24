Трамп раскритиковал попытку Эр-Рияда "замести следы" убийства Хашкаджи

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США назвал действия Саудовской Аравии после убийства Хашкаджи плохой попыткой замести следы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал попытку Саудовской Аравии скрыть убийство известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP.

Трамп назвал это плохой попыткой замести следы.

"У них была очень плохая начальная концепция... Ее плохо реализовали", - подчеркнул президент США и добавил, что события после смерти журналиста являются "худшим сокрытием следов".

Трамп также заявил, что ожидает полный отчет об убийстве журналиста в ближайшее время.

Напомним, директор ЦРУ Джина Хаспел требует у властей Турции аудиозаписи пыток и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства Хашкаджи. Отмечалось, что для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

Впоследствии стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Еще позже появилась информация, что тело было расчленено, а лицо журналиста изуродовано.

Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.