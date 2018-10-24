Директор ЦРУ требует у Турции записи по делу журналиста Хашкаджи

Фото: Джина Хаспел (facebook.com gloria mbajekwel4)

Хаспел прибыла в Турцию, чтобы собрать сведения об убийстве журналиста

Директор ЦРУ Джина Хаспел требует у властей Турции аудиозаписи пыток и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Reuters при этом ссылается на четыре источника.

Отмечается, что Хаспел прибыла в Турцию днем ранее, чтобы собрать сведения об убийстве журналиста. Глава ЦРУ приехала по поручению президента Дональда Трампа, который остался не удовлетворен ранее озвученной информацией о ходе дела.

Подчеркивается, что по результатам, которые получит руководитель ЦРУ, Вашингтон будет принимать решение в отношении властей Саудовской Аравии. Трамп ранее подчеркнул, что в любом случае США будут требовать наказания виновных в убийстве.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, которые причастны к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, а также рассматривают возможность введения санкций.

Как писало РБК-Украина ранее, приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Агентство также ранее сообщало, что во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.