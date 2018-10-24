Трамп розкритикував спробу Ер-Ріяда "замести сліди" вбивства Хашкаджі

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США назвав дії Саудівської Аравії після вбивства Хашкаджі найгіршою спробою замести сліди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував спробу Саудівської Аравії приховати вбивство відомого опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство AP.

Трамп назвав це найгіршою спробою замести сліди.

"У них була дуже погана початкова концепція... Її погано реалізували", - підкреслив президент США та додав, що події після смерті журналіста є "найгіршим приховуванням слідів".

Трамп також заявив, що очікує на повний звіт про вбивство журналіста найближчим часом.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джина Хаспел вимагає у влади Туреччини аудіозаписи тортур і вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства Хашкаджі. Зазначалося, що для цього вони підібрали схожу на нього людину, яка гуляла у день вбивства по місту.

Згодом стало відомо, що тіло убитого відомого саудівського журналіста виявили у колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Ще пізніше зявилася інформація, що тіло було розчленоване, а обличчя журналіста понівечене.

Журналіст The Washington Post Хашкаджі пропав 2 жовтня після відвідування генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.