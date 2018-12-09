Трамп звинуватив екс-директора ФБР Комі у брехні конгресу США

Фото: Джеймс Комі (twitter.com/Newsweek)

За словами президента, Комі збрехав під час закритого виступу перед комітетом палати представників США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі збрехав під час закритого виступу перед комітетом палати представників США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Трамп заявив, що "Джеймс Комі, ймовірно, поставив рекорд за кількістю брехні конгресу США за один день".

"Його виступ у п'ятницю був зовсім неправдивим. Все, що відбувається - змова і обман, який приховують люди, готові на все, лише б я не став президентом. Тепер їх вдалося виявити!" - написав Трамп.

Зазначимо, раніше Джеймс Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях в Конгресі США у справі втручання Росії у вибори.

8 грудня Джеймс Комі дав свідчення членам двох комітетів Палати представників Конгресу США.

Засідання, яке тривало весь день, проходило в закритому режимі, хоча сам Комі заявив, що це могло бути зроблено і в публічному режимі. Він розповів, що законодавців найбільше цікавила електронне листування колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон, яка користувалася власним сервером в порушенні правил.

Президент США Дональд Трамп у себе в Twitter написав, що Комі повинен дати свідчення під присягою.

"Повна упередженість і корупція на найвищих рівнях попередньої адміністрації. Примусьте його відповідати на запитання під присягою!", - заявив Трамп.