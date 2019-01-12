Трамп розкритикував ФБР після повідомлень про розслідування бюро його зв'язків з РФ

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами Речниці Білого дому, "Трамп проводить справді жорстку політику щодо Росії"

Білий дім різко відреагував на повідомлення The New York Times про те, що ФБР почало розслідувати, чи працює президент США Дональд Трамп на користь Росії. Із відповідною заявою виступила речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Розслідувати співпрацю Трампа з Росією почали після того, як президент США звільнив із посади директора ФБР Джеймса Комі, а також дав зрозуміти під час публічних виступів, що звільнення Комі пов’язане з питанням Росії.

The New York Times, посилаючись на поінформоване джерело, повідомило, що установа, зокрема, розслідувала, чи не становить президент США загрози національній безпеці.

"Це абсурд", - заявила речниця Білого дому.

Сандерс заперечила, що питання Росії зіграло роль у відставці Комі.

"Комі було звільнено через те, що він – зганьблений політизований найманець, а його заступник Ендрю Маккейб, який тоді керував, є визнаним брехуном, якого звільнило ФБР", - заявила вона.

Вона також запевнила, що "президент Трамп проводить справді жорстку політику щодо Росії".

Президент Трамп у своєму Twitter наголосив, що ФБР не мало підстав для такого розслідування і пов’язав своє рішення звільнити Комі з тим, як розслідувались порушення у кампанії Гілларі Клінтон.

"Я займаю набагато жорсткішу позицію стосовно Росії, ніж Обама, Буш чи Клінтон. Можливо, навіть більш жорстку, ніж будь-який інший президент", - написав Трамп.

Нагадаємо, у Вашингтоні, 4 січня 2019 року, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФпрезидентські вибори США 2016 року.

Дональд Трамп відмовився відповідати на нові питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори 2016 року.