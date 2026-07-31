UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп раптово змінив позицію щодо ліцензій на виробництво Patriot для України

20:03 31.07.2026 Пт
2 хв
Президент США заявив, що треба обережно ставитися "до передачі секретів цієї зброї"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США не надали Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів для ЗРК Patriot. Ба більше, цього може не статися і в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа під час пресконференції.

Зокрема, журналіст запитав у Трампа, які дії з боку України він хоче побачити, перш ніж ухвалить рішення щодо надання Києву ліцензії на виробництво ракет Patriot. Він також нагадав президенту США його слова про те, що той "не впевнений, чи варто це робити".

"Наразі ми на це не погодилися. Ми це обговорюємо. Але дуже непросто передавати такі технології. І я не думаю, що це коли-небудь станеться, але вони можуть обернути їх проти вас. Таке можливо", - наголосив Трамп.

Він заявив, що США мають "дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї", і додав, що "її неможливо просто взяти й скопіювати".

"Щоправда, тепер нам потрібно виробляти її трохи швидше. Ми майже всю її вже віддали", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, 8 липня Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту НАТО. За підсумками переговорів американський президент заявив, що США можуть дозволити Україні розгорнути власне виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Згодом, 28 липня, лідери України та США знову обговорили питання виробництва перехоплювачів для Patriot, а також шляхи активізації переговорного процесу.

Також під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати Україні екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаППОДональд Трамп