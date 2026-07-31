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Трамп внезапно изменил позицию по лицензиям на производство Patriot для Украины

20:03 31.07.2026 Пт
2 мин
Президент США заявил, что нужно осторожно относиться "к передаче секретов этого оружия"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США не дали Украине лицензию на производство перехватчиков для ЗРК Patriot. Более того, этого может не произойти и в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа во время пресс-конференции.

В частности, журналист спросил Трампа, какие действия со стороны Украины он хочет увидеть, прежде чем примет решение о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет Patriot. Он также напомнил президенту США его слова о том, что тот "не уверен, стоит ли это делать".

"Пока мы на это не согласились. Мы это обсуждаем. Но очень непросто передавать такие технологии. И я не думаю, что это когда-нибудь произойдет, но они могут обратить их против вас. Такое возможно", - подчеркнул Трамп.

Он заявил, что США должны "очень осторожно относиться к передаче секретов этого оружия", и добавил, что "его невозможно просто взять и скопировать".

"Правда, теперь нам нужно производить ее быстрее. Мы почти всю ее уже отдали", - отметил Трамп.

Напомним, 8 июля Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО. По итогам переговоров американский президент заявил, что США могут разрешить Украине развернуть собственное производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Впоследствии 28 июля лидеры Украины и США вновь обсудили вопросы производства перехватчиков для Patriot, а также пути активизации переговорного процесса.

Также во время встречи в Вашингтоне Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить Украине экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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