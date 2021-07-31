Трамп пытался повлиять на результаты выборов. В Конгрессе заявили о доказательствах

Бывший президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на Минюст США, чтобы он признал факты коррупции на выборах президента. Комитету палаты представителей по надзору и реформам предоставили доказательства о якобы попытки незаконно изменить итоги выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times .

По информации NYT, в декабре 2020 года Трамп в ходе телефонного разговора настаивал, чтобы тогдашний и.о. генпрокурора Джеффри Розен и его заместитель Ричард Донохью признали факты мошенничества на выборах, в то время как само ведомство эти данные опровергало и заявляло, что не вправе изменять исход выборов.

"Эти заметки указывают на то, что Трамп напрямую поручил высшему правоохранительному ведомству нашей страны предпринять шаг для того, чтобы отменить свободные и справедливые выборы в последние дни своего президентства", - следует из сообщения главы комитета Каролин Мэлони.

Кроме того, Министерство юстиции США объявило, что американский Минфин должен передать налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа Постоянному бюджетному комитету Палаты представителей, который возглавляют демократы.