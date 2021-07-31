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Трамп пытался повлиять на результаты выборов. В Конгрессе заявили о доказательствах

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Вашингтон, Суббота 31 июля 2021 00:13
Трамп пытался повлиять на результаты выборов. В Конгрессе заявили о доказательствах Фото: Дональда Трампа снова обвинили в попытке отменить результаты выборов (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Бывший президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на Минюст США, чтобы он признал факты коррупции на выборах президента. Комитету палаты представителей по надзору и реформам предоставили доказательства о якобы попытки незаконно изменить итоги выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

По информации NYT, в декабре 2020 года Трамп в ходе телефонного разговора настаивал, чтобы тогдашний и.о. генпрокурора Джеффри Розен и его заместитель Ричард Донохью признали факты мошенничества на выборах, в то время как само ведомство эти данные опровергало и заявляло, что не вправе изменять исход выборов.

"Эти заметки указывают на то, что Трамп напрямую поручил высшему правоохранительному ведомству нашей страны предпринять шаг для того, чтобы отменить свободные и справедливые выборы в последние дни своего президентства", - следует из сообщения главы комитета Каролин Мэлони.

Кроме того, Министерство юстиции США объявило, что американский Минфин должен передать налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа Постоянному бюджетному комитету Палаты представителей, который возглавляют демократы.

Ранее издание Politico писало, что российский лидер Владимир Путин лично одобрил проведение спецоперации по поддержке Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Решение якобы принималось на закрытом совещании Совета национальной безопасности РФ в январе того же года.

Трамп назвал смехотворными обвинения в попытке госпереворота после выборов в 2020 году.

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