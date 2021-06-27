ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Трамп сравнил выборы в США в 2020 году с выборами в Украине в 2004 году

Новина українською →
США, Украина, Воскресенье 27 июня 2021 07:28
Трамп сравнил выборы в США в 2020 году с выборами в Украине в 2004 году Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в 2020 году "были подтасованы", как в Украине в 2004 году. Тогда из-за реальных фальсификаций выиграл якобы Виктор Янукович.

Об этом Трамп сказал, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома.

Он снова заявил, что докажет "фальсификацию" выборов.

"Подобные вещи, говорят, случились в Украине в 2004 году. Теперь в большей степени они случились здесь. Мы это докажем", - сказал он.

По словам Трампа, в Филадельфии, например, "голосов подсчитали больше, чем там было избирателей."

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.

После чего Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Зеленский задал вопросы по поводу Украины кандидатам на пост канцлера Германии
Зеленский задал вопросы по поводу Украины кандидатам на пост канцлера Германии
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун