У Києві призупинили рух метро і частини громадського транспорту

Київський метрополітен зупинив всі потяги та роботу ескалаторів через зниження напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА .

"Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів", - йдеться у заяві.

В КМДА додали, що про відновлення роботи мешканців столиці повідомлять додатково.

На станціях уже утворилися черги. Люди змушені самостійно підійматися ескалаторами, які не працюють.

РБК-Україна у пресслужбі метрополітену повідомили, що на "синій" та "зеленій" лініях поступово відновлюють рух поїздів зі збільшеними інтервалами.

Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинено. Водночас всі підземні станції працюють як укриття.

Київська електричка теж повідомила про проблеми із напругою.

"Відновлення напруги в контактній мережі очікуємо протягом 30 хвилин. І вже готуємося вирушати почергово за маршрутами за/проти часової стрілки", - йдеться у заяві.

Оновлено 18:49

У КМДА розповіли, що через зниження напруги у мережі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту.

"Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая", - уточнила влада.

Оновлено о 19:26

Київський метрополітен повідомив, що поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метро. Потяги курсують зі збільшеними інтервалами:

"червона" лінія - 10 хв;

"синя" лінія - 5 хв;

"зелена" лінія - 10 хв.

Зазначається, що всі станції метро відкриті на вхід.