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Путин лично санкционировал операцию по избранию Трампа президентом США, - Guardian

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Лондон, Четверг 15 июля 2021 19:09
Путин лично санкционировал операцию по избранию Трампа президентом США, - Guardian Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский лидер Владимир Путин лично одобрил проведение спецоперации по поддержке Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Решение принималось на закрытом совещании Совета национальной безопасности РФ в январе того же года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую газету The Guardian.

По данным издания, на совещании, которое состоялось 22 января 2016 года, Путин, высокопоставленные министры правительства РФ и руководители спецслужб пришли к выводу, что Трамп поможет обеспечить стратегические цели Москвы. Среди них газета отмечает "социальные беспорядки" в США и ослабление позиции американского президента на переговорах.

Российским разведывательным агентствам была поставлена задача найти практические способы поддержать Трампа на выборах. Для этого предполагалось "использовать всю возможную силу".

Издание опубликовало два отрывка из документа на русском языке, который, как утверждается, был принят на закрытом совещании Совета безопасности РФ.

В них Трамп характеризуется, как "психически нестабильный, импульсивный и неуравновешенный". В тексте также присутствует упоминание о компромате на Трампа, который якобы есть у Москвы: "учитывая некоторые события, имевшие место во время пребывания его на территории РФ".

Фото: отрывки документов с закрытого совещания Совбеза РФ (theguardian.com)

Напомним, в июле 2018 года Трамп согласился с выводами американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

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Владимир Путин Соединенные Штаты Америки выборы Дональд Трамп
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