ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трамп намагався вплинути на результати виборів. У Конгресі заявили про докази

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 31 липня 2021 00:13
Трамп намагався вплинути на результати виборів. У Конгресі заявили про докази Фото: Дональда Трампа знову звинуватили в спробі скасувати результати виборів (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Дональд Трамп нібито чинив тиск на Мін'юст США, щоб воно визнало факти корупції на виборах президента. Комітету палати представників з нагляду і реформ надали докази про нібито спроби незаконно змінити підсумки виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

За інформацією NYT, в грудні 2020 року Трамп в ході телефонної розмови наполягав, щоб тодішній в.о. генпрокурора Джеффрі Розен і його заступник Річард Донохью визнали факти шахрайства на виборах, в той час, як саме відомство ці дані спростовувало і заявляло, що не має права змінювати результат виборів.

"Ці замітки вказують на те, що Трамп безпосередньо доручив вищому правоохоронному відомству нашої країни зробити крок для того, щоб скасувати вільні і справедливі вибори в останні дні свого президентства", - випливає з повідомлення голови Комітету Каролін Мелоні.

Крім того, Міністерство юстиції США оголосило, що американський Мінфін має передати податкові декларації екс-президента Дональда Трампа Постійному бюджетному комітету Палати представників, який очолюють демократи.

Раніше видання Politico писало, що російський лідер Володимир Путін особисто схвалив проведення спецоперації з підтримки Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Рішення нібито приймалося на закритій нараді Ради національної безпеки РФ в січні того ж року.

Трамп назвав сміховинними звинувачення у спробі держперевороту після виборів у 2020 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа