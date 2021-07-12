ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Трамп определился насчет участия в выборах президента

Новина українською →
США, Понедельник 12 июля 2021 01:15
Трамп определился насчет участия в выборах президента Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно своего участия в следующих президентских выборах в США. Они состоятся в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В то же время Трамп не назвал свое решение.

"Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ", - сообщил Трамп, отвечая на вопрос, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке.

Напомним, еще в мае 45-й президент США Дональд Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Зеленский встретился с возможным преемником Меркель: говорили о вступлении Украины в ЕС и Донбассе
Зеленский встретился с возможным преемником Меркель: говорили о вступлении Украины в ЕС и Донбассе
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире