Трамп пытается сорвать выборы при помощи Украины, - Байден

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден утверждает, что нет доказательств виновности его семьи

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп пытается "сорвать выборы", неоднократно подталкивая украинского президента Владимира Зеленского к расследованию в отношении бывшего вице-президента и его сына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Байден утверждает, что Трамп хотел бы получить иностранную помощь, чтобы победить на выборах.

Также кандидат в президенты от Демократической партии заявил, что "нет ни малейших доказательств", свидетельствующих о нарушениях его семьей.

"Никто в моей семье не сделал ничего плохого ... вообще", - сказал Байден.

Ранее Байден прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявив, что Трамп поставил личную политику выше своей священной клятвы.

Напомним. о возможном давлении на Зеленского написала газета The Wall Street Journal. В статье говорилось, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына Хантера, который был членом правления газовой компании Burisma. Предполагается, что он уклонялся от уплаты налогов.

После этого в Конгрессе США запустили процедуру импичмента Трампу. Кроме того, была обнародована стенограма разговора Трампа и Зеленского, в которой потверджалась, что речь 25 июля шла о Байдене.