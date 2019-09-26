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Байден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа

Новости » Политика    26.09.2019 - 10:30
Байден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Трамп поставил свои интересы выше государственных, - Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

По его словам, Трамп поставил личную политику выше своей священной клятвы.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", - говорит Байден.

Он также добавляет, что постарается сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Это будет означать реальную помощь для тех, кто в США требует ее больше всего.

Напомним, Зеленский провел встречу с Трампом. Встреча проходила в рамках визита президента Украины в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Ранее, в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора между Зеленским и Трампом. Из-за этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелосив объявила о начале процедуры импичмента Трампу.

Перед встречей Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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