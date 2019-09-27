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Трамп намагається зірвати вибори за допомогою України, - Байден

Новини » Політика    27.09.2019 - 07:04
Трамп намагається зірвати вибори за допомогою України, - Байден
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден стверджує, що немає доказів провини його сім'ї

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що президент Дональд Трамп намагається зірвати вибори", неодноразово підштовхуючи українського президента Володимира Зеленського до розслідування відносно колишнього віце-президента і його сина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден стверджує, що Трамп хотів би отримати іноземну допомогу, щоб перемогти на виборах.

Також кандидат в президенти від Демократичної партії заявив, що "немає жодних доказів, що свідчать про порушення його сім'єю.

"Ніхто в моїй родині не зробив нічого поганого ... взагалі", - сказав Байден.

Раніше Байден прокоментував розмову президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, заявивши, що Трамп поставив особисту політику вище своєї священної клятви.

Нагадаємо. про можливий тиск на Зеленського написала газета The Wall Street Journal. У статті говорилося, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина Хантера, який був членом правління газової компанії Burisma. Передбачається, що він ухилявся від сплати податків.

Після цього в Конгресі США запустили процедуру імпічменту Трампу. Крім того, була оприлюднена стенограма розмови Трампа і Зеленського, в якій потверджалась, що мова 25 липня йшла про Байдена.

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