Трамп и Путин обсудили вопрос контроля над вооружением

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)

Стороны договорились о проведении двусторонних консультаций

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны затронули вопрос контроля над вооружением.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, лидеры подтвердили актуальность двусторонних консультаций относительно Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения.

"Подробно рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружением с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности", - добавили в пресс-службе Путина.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что США и Россия хотят контроля над вооружением, поскольку обе страны имеют очень много ядерного оружия.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждали шаги по вопросам контроля над вооружением.

Добавим, летом 2019 года Трамп заявил о намерении заключить с Россией договор о контроле над вооружением.