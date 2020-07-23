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Трамп та Путін обговорили питання контролю над озброєнням

Москва, Четвер 23 липня 2020 20:31
Трамп та Путін обговорили питання контролю над озброєнням
Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Сторони домовилися про проведення двосторонніх консультацій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони торкнулися питання контролю над озброєнням.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Так, лідери підтвердили актуальність двосторонніх консультацій щодо Договору про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння.

"Докладно розглянули проблематику стратегічної стабільності та контролю над озброєнням з урахуванням особливої відповідальності Росії та США за підтримку міжнародного миру та безпеки", - додали у прес-службі Путіна.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що США та Росія хочуть контролю над озброєнням, оскільки обидві країни мають дуже багато ядерної зброї.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорювали кроки з питань контролю над озброєнням.

Додамо, влітку 2019 року Трамп заявив про намір укласти з Росією договір про контроль над озброєнням.

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