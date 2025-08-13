Трамп, Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на Близькому Сході, - ЗМІ

Тристоронній саміт президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Європі або на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За неофіційними даними, потенційну локацію для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна обговорювали під час сьогоднішньої відеоконференції, у якій узяли участь президенти США, України та європейські лідери.
Ймовірно, вони розглядали міста в Європі та на Близькому Сході.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами Трампа, у переговорах не братиме участі президент України Володимир Зеленський.
Водночас американський лідер розповів, що якщо його зустріч із Путіним пройде успішно, то він організує негайну зустріч із Зеленським у тристоронньому форматі.
Сам глава української держави вже кілька разів наголошував, що в Росії рішення може ухвалювати тільки Путін, тому зустріч із ним є необхідною умовою для завершення війни.