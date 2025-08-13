Трамп, Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на Близькому Сході, - ЗМІ

За неофіційними даними, потенційну локацію для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна обговорювали під час сьогоднішньої відеоконференції, у якій узяли участь президенти США, України та європейські лідери.

Ймовірно, вони розглядали міста в Європі та на Близькому Сході.