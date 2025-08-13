UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Трамп, Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на Близькому Сході, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Тристоронній саміт президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Європі або на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За неофіційними даними, потенційну локацію для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна обговорювали під час сьогоднішньої відеоконференції, у якій узяли участь президенти США, України та європейські лідери.

Ймовірно, вони розглядали міста в Європі та на Близькому Сході.

Тристоронній саміт

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Трампа, у переговорах не братиме участі президент України Володимир Зеленський.

Водночас американський лідер розповів, що якщо його зустріч із Путіним пройде успішно, то він організує негайну зустріч із Зеленським у тристоронньому форматі.

Сам глава української держави вже кілька разів наголошував, що в Росії рішення може ухвалювати тільки Путін, тому зустріч із ним є необхідною умовою для завершення війни.

