Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке, - СМИ

Трехсторонний саммит президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может пройти в Европе или на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По неофициальным данным, потенциальная локация для встречи Зеленского, Трампа и Путина обсуждалась во время сегодняшней видеоконференции, в которой приняли участие президенты США, Украины и европейские лидеры.
Вероятно, они рассматривали города в Европе и на Ближнем Востоке.
Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам Трампа, в переговорах не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.
При этом американский лидер рассказал, что если его встреча с Путиным пройдет успешно, то он организует немедленную встречу с Зеленским в трехстороннем формате.
Сам глава украинского государства уже несколько раз подчеркивал, что в России решения может принимать только Путин, поэтому встреча с ним является необходимым условием для завершения войны.