Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке, - СМИ

По неофициальным данным, потенциальная локация для встречи Зеленского, Трампа и Путина обсуждалась во время сегодняшней видеоконференции, в которой приняли участие президенты США, Украины и европейские лидеры.

Вероятно, они рассматривали города в Европе и на Ближнем Востоке.