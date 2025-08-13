RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Трехсторонний саммит президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может пройти в Европе или на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По неофициальным данным, потенциальная локация для встречи Зеленского, Трампа и Путина обсуждалась во время сегодняшней видеоконференции, в которой приняли участие президенты США, Украины и европейские лидеры. 

Вероятно, они рассматривали города в Европе и на Ближнем Востоке.

Трехсторонний саммит

Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Трампа, в переговорах не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

При этом американский лидер рассказал, что если его встреча с Путиным пройдет успешно, то он организует немедленную встречу с Зеленским в трехстороннем формате.

Сам глава украинского государства уже несколько раз подчеркивал, что в России решения может принимать только Путин, поэтому встреча с ним является необходимым условием для завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп