Трамп публічно визнав, що купує взуття своїм міністрам: що відомо про дивне правило

11:17 14.03.2026 Сб
2 хв
Стало відомо, як і для чого президент "перевзуває" чиновників
aimg Олена Чупровська
Трамп публічно визнав, що купує взуття своїм міністрам: що відомо про дивне правило Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп публічно визнав, що іноді купує взуття членам своєї адміністрації. Також він пояснив справжню мету таких подарунків.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це президент США заявив в інтерв'ю ведучому Браяну Кілміду.

Читайте також: Трамп однією заявою про Іран обвалив ціни на нафту: що сказав президент

Трамп публічно визнав, що іноді купує взуття членам своєї адміністрації, - але спростував повідомлення про те, що робить це масово та навмання.

Що написали ЗМІ

Раніше The Wall Street Journal повідомив, що Трамп нібито вгадував розміри взуття своїх чиновників і наказував помічникам надсилати їм класичні туфлі Florsheim із записками.

Президент цю інформацію заперечив, але взуття назвав якісним.

Що сказав Трамп

"Як людина, яка багато років ходила у взутті, яке було непридатним і не дуже зручним, я отримую від цього задоволення", - сказав він.

За словами президента, він пропонує купити взуття тим із команди, хто скаржиться на незручності.

"Здається, все досить добре виходить. Тепер вони виглядають ошатно та гарно", - зазначив Трамп.

Окремо він розкритикував кросівки в офісі.

"Мені ніколи не подобалося, коли члени кабінету ходять у кросівках. Кросівки - це чудово, але я не хочу, щоб члени мого кабінету носили кросівки, тому я куплю їм пару взуття - це подарунок від Дональда Трампа", - пояснив він.

Віцепрезидент Джей Ді Венс ще у грудні розповів, що Трамп купив йому та держсекретарю Марко Рубіо "чотири пари взуття", бо хотів, щоб керівники країни виглядали достойно.

За даними WSJ, у Білому домі навіть жартують із цієї звички. Один чиновник розповів виданню, що дехто побоюється не вдягати подаровані туфлі.

Раніше Рубіо сфотографували у помітно завеликих черевиках від президента.

Times і Guardian писали, що схожі подарунки отримали й інші чиновники - частина з них приватно скаржиться, що носять президентське взуття всупереч власним уподобанням.

Підтримка президента США впала до 38% - найнижчого показника за весь його другий термін.

Головні причини - незадоволення американців високою вартістю життя та скандал навколо справи Джеффрі Епштейна.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком