Трамп публично признал, что покупает обувь своим министрам: что известно о странном правиле

Президент США Дональд Трамп публично признал, что иногда покупает обувь членам своей администрации. Также он объяснил истинную цель таких подарков.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом президент США заявил в интервью ведущему Брайану Килмиду.

Что написали СМИ

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Трамп якобы угадывал размеры обуви своих чиновников и приказывал помощникам присылать им классические туфли Florsheim с записками.

Президент эту информацию отрицал, но обувь назвал качественной.

Что сказал Трамп

"Как человек, который много лет ходил в обуви, которая была непригодной и не очень удобной, я получаю от этого удовольствие", - сказал он.

По словам президента, он предлагает купить обувь тем из команды, кто жалуется на неудобства.

"Кажется, все достаточно хорошо получается. Теперь они выглядят нарядно и красиво", - отметил Трамп.

Отдельно он раскритиковал кроссовки в офисе.

"Мне никогда не нравилось, когда члены кабинета ходят в кроссовках. Кроссовки - это прекрасно, но я не хочу, чтобы члены моего кабинета носили кроссовки, поэтому я куплю им пару обуви - это подарок от Дональда Трампа", - пояснил он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс еще в декабре рассказал, что Трамп купил ему и госсекретарю Марко Рубио "четыре пары обуви", потому что хотел, чтобы руководители страны выглядели достойно.

По данным WSJ, в Белом доме даже шутят над этой привычкой. Один чиновник рассказал изданию, что некоторые опасаются не надевать подаренные туфли.